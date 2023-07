Qaçaq Nəbinin nəticəsi Mehmet Elturan Qarabağa gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AZTV məlumat yayıb.

Cəmiyyət Qaçaq Nəbi və Həcərin övladlarının olmadığını bildirsələr də, AZTV-nni məlumatına görə, əslində, onların 3 övladı - 2 oğlan, 1 qızları olub.

Mehmet Elturan bildirib ki, o, Nəbinin kiçik oğlu Əhmədin nəvəsidir. Böyük oğlu isə Xəlil olub.



