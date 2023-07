NATO-nun növbəti zirvə toplantılarının keçiriləcəyi ölkələr məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Vilnüsdə keçirilən NATO Sammiti zamanı Alyansa üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının qəbul etdiyi sənəddə bildirilib.

"Litva Respublikası tərəfindən bizə göstərilən səxavətli qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığımızı bildiririk. Biz 2024-cü ildə Vaşinqtonda Alyansın 75-ci ildönümündə, ardınca 2025-ci ildə Niderlandda görüşməyi səbirsizliklə gözləyirik", - deyə məlumatda qeyd olunur.

