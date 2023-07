İyulda bürcləri nə gözləyir? - Astroloji proqnoz

Yeni ayın başlanğıcı planetlər və ulduzlar arasında hər bir işarəyə ayrıca təsir edəcək yeni keçidlər gətirir. İyul ayında Merkuri və Neptun retroqradı emosional sahəmizə və hisslərimizə əhəmiyyətli təsir göstərəcək.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar yayın ikinci ayı üçün ulduz falı tərtib ediblər. Onun sizə nə vəd etdiyini oxuyun.

Qoç

Enerjiniz həm şəxsi, həm də peşəkar sahələrinizdə irəliləyişinizi təmin edəcək. Zəhmətinizə görə də mükafat alacaqsınız. Məqsədlərinizə doğru həvəslə hərəkət etməyin vaxtıdır. Bununla belə, iş-həyat balansını qorumaq üçün diqqətli olmalısınız.

Buğa

İyul ayı sizə şəxsi münasibətlər yaratmaq və yeni əlaqələr qurmaq üçün gözəl imkanlar verəcək. Daha çox ictimai tədbirlərdə, müzakirələrdə iştirak edin. Əgər yaxınlarınızla münaqişələrdən narahatsınızsa, təşəbbüsü ələ almağın vaxtıdır. Əlaqəni gücləndirmək üçün nə demək istədiyinizə diqqət yetirin.

Əkizlər

Keçmiş hərəkətlərinizi və qərarlarınızı qiymətləndirmək üçün geri addım atacaqsınız. İrəliləmək üçün dəyərlərinizi yenidən qiymətləndirməli, hədəflərinizi yenidən müəyyənləşdirməli və planlarınıza düzəlişlər etməlisiniz. Ruhunuzu və zehninizi yaxşı vəziyyətdə saxlamağınıza kömək edəcək fəaliyyətlərlə məşğul olmalısınız.

Xərçəng

İyul ayı bu bürcün insanları üçün pozitivlik və böyümə ilə dolacaq. Yeni vəzifələri yerinə yetirmək üçün güc artımı və özünə inam hiss edəcəksiniz. Emosional rifahınız üzərində çalışın və özünüzə daha çox diqqət yetirin. Şəxsi sərhədləri təyin edin və özünüzə yaradıcı vəzifələri götürün.

Şir

İyul ayı sizə çoxlu yeni imkanlar verəcək və sizi müsbət enerji ilə dolduracaq. Xarizmatik və cazibədar olacaqsınız, ona görə də ictimai hadisələrdən çəkinməyin. Ulduzlar yaradıcı layihələr üzərində işləməkdə və partnyorunuzla münasibətlər qurmaqda sizə kömək edəcəklər.

Qız bürcü

Özünüzü təkmilləşdirməyə və şəxsi rifaha vaxt ayırın. Xüsusilə zehni və fiziki sağlamlığa diqqət yetirin. Siz vərdişlərinizi nəzərdən keçirməli və həyatda yeni mərhələlərə çatmaq üçün planlar qurmalısınız. Kiçik nailiyyətlər üçün belə özünüzü mükafatlandırmağı unutmayın.

Tərəzi

Münasibətləriniz çiçəklənəcək, zehniniz və duyğularınız rahat olacaq. Buna görə də, yaxınlarınızla hər hansı bir münaqişəni həll etmək üçün doğru zaman olacaq. Sizə zövq verən və həyatınızda harmoniyanı qorumağa kömək edən fəaliyyətlərlə məşğul olmağa çalışmalısınız.

Əqrəb

Ehtirasınız və intuisiyanız sizi həyatınızın müxtəlif sahələrində köklü dəyişikliklər etməyə sövq edəcək. Özünüzü inkişafınıza mane olan insanlardan, şeylərdən və fikirlərdən uzaqlaşdırmağa icazə verin. İstəklərinizi qorxmadan araşdırın və onları hədəfə çevirin.

Oxatan

Üfüqlərinizi genişləndirmək üçün fürsətlər axtaracaqsınız. Yeni bir şey öyrənmək və intellektual tapşırıqları yerinə yetirmək üçün hər fürsətdən istifadə edin. Əgər bacarırsınızsa, yeni mədəniyyətlərlə tanış olmaq üçün səyahətə çıxın və ya ali təhsil almağa başlayın.

Oğlaq

Partnyorunuzla yaxınlıq və emosional əlaqə üçün güclü bir istək hiss edəcəksiniz. Və digər sevdiklərinizlə əlaqənizi gücləndirmək istəyirsiniz. Onlarla səmimi söhbətlər edin. Evdə və ictimai tədbirlərdə müsbət atmosfer yaratmağa çalışın.

Dolça

Siz izdihamdan fərqlənməlisiniz - bunun üçün hər fürsətdən istifadə edin. Həm də yeni ideyaların və yaradıcı çağırışların həyata keçirilməsi üçün yaxşı ay olacaq. Həmfikir insanları tapın və onlarla əlaqə saxlayın. Onlar sizin güclü tərəflərinizi qiymətləndirəcək və işinizdə və yaradıcılığınızda sizə kömək edəcəklər.

Balıq

Bu ay sizə mənəvi cəhətdən maariflənməyə imkan verəcək. İlahi ilə bağlı olduğunuzu hiss edəcəksiniz. Meditasiya, introspeksiya və mənəvi təcrübələrlə məşğul olun. Enerjinizi doldurmalısınız, ona görə də ona kifayət qədər vaxt ayırdığınızdan əmin olun.

