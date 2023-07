Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı keçmiş xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğluya yeni vəzifə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, ölkənin NATO Parlament Assambleyasındakı (PA) nümayəndə heyətinin rəhbəri postunda fəaliyyət göstərir.

Xatırladaq ki, M.Çavuşoğlu 2014-2023-cü illərdə Türkiyənin xarici işlər naziri vəzifəsini tutub.

