BMT ilə Azərbaycan arasında səmərəli əməkdaşlıq, Baş Assambleyanın 78-ci sessiyasında baş tutacaq Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri (DİM) Sammiti və 3-cü DİM Dialoqunun keçirilməsinə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov tviter hesabında bildirib.

Onun sözlərinə görə, müzakirələr BMT-nin Azərbaycandakı Rezident Əlaqələndiricisi Vladanka Andreyeva ilə baş tutub.

