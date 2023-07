Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yaxın saatlarda brifinq keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir Muxtar Babayevin Söyüdlü hadisələri ilə bağlı yaradılan komissiyanın işi ilə bağlı mediaya açıqlaması olacaq.

Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin rezident İlham Əliyev 2023-cü ilin 6 ayının sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə Gədəbəy hadisələri ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyini tənqid etmişdi.

