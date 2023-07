UEFA növbəti dəfə "Qarabağ" klubuna ödəniş edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən mövsüm Konfrans Liqasının pley-offunda iştiraka görə Ağdam təmsilçisinə 27 min 943 avro maliyyə vəsaiti ayrılıb.

Məbləğin AFFA-nın vasitəçiliyi ilə Ağdam təmsilçisinin hesabına köçürüldüyün bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.