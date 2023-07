Bu üç bürcün yaxın günlərdə bəxti gətirəcək

Tanınmış astroloq Tamara Qloba yaxın günlərdə bəxti gətirəcək 3 bürcün adını açıqlayıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu bürclər böyük uğurlar əldə edəcək. Həm iş həyatlarında, həm də sevgi münasibətlərində...

Bu bürclərdən biri Oğlaqlardır. Oğlaqlar səyahət, təhsil, yaradıcılıq, televiziya və informasiya ilə bağlı digər sahələrdə şanslı olacaqlar. Qloba yaxın qohumlarla bağlı olan məsələlərə fikir verməməyi məsləhət görüb.

Yaxın günlərdə Dolçaları maddi cəhətdən müsbət tendesiyalar gözləyir. Onların sevgi münasibətlərində də müəyyən dəyişikliklər olacaq. Hətta bürcün bəzi nümayəndələrinin ailə həyatı qurma ehtimalı da var.

Balıqlar akademik uğurlar, səyahətlər, tamaşalar kimi sahələrdə uğurlar əldə edəcək. Bürcün nümayəndələrini mühüm görüşlər gözləyir. Yeni imkanlar və təkliflər onlarla olacaq. Çalışıb bu şansları qaçırmamaq lazımdır.

