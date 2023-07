Tanınmış türk aktyor və aparıcı Ufuk Özkan sirrozdan əziyyət çəkir.

Metbuat.az "Sabah"a istinadən xəbər verir ki, aktyorun orqan transplantasiyasına ehtiyacı var. Bununla bağlı 48 yaşlı Ufuk Özkan özünün sosial media hesabında məlumat verib.

Aktyor həkimlərin nəzarəti altında olduğunu qeyd edib.

Qeyd edək ki, Ufuk Özkan “Həyat Bəzən Şirindir”, “Varlı qız kasıb oğlan”,”Geniş ailə”, “Mənim anam bir mələkdir” kimi layihələrdə yer alıb.

