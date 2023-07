Kim Çen In dünyaya gülümsəyərək mesaj verdi - FOTO

Şimali Koreyanın son ballistik raket sınağı zamanı lentə alınan görüntülər gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şimali Koreyanın rəsmi agentliyi ölkə lideri Kim Çen Inın raket sınağından sonra gülərək alqışladığı fotoları paylaşıb.

Qeyd edək ki, Şimali Koreyanın rəsmi agentliyi bildirib ki, “Hwasong-18” qitələrarası ballistik raketi ölkənin nüvə gücünün əsasını təşkil edir.

“Raket sınağı ölkəmizin strateji nüvə gücünü inkişaf etdirmək və düşmənlərimizə ciddi xəbərdarlıq etmək məqsədi daşıyır”, - açıqlamada deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.