Ukrayna artıq ABŞ-dan kasetli sursatlar alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna ordusunun generalı Oleksandr Tarnavski deyib. Onun sözlərinə görə, bu silahlar cəbhədəki vəziyyəti kökündən dəyişə bilər.

O.Tarnavski kasetli sursatlardan hələ istifadə olunmadığını söyləyib.

