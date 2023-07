Arda Gülerin "Real Madrid"dəki maaşı açıqlanıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, gənc futbolçu "Real Madrid"də ildə 8 milyon avro qazanacaq. Bu, "Fənərbaxça"dakı bütün oyunçuların illik maaşından daha çoxdur.

Xatırladaq ki, Arda Güler transferdən öncə "Fənərbaxça"da ildə 350 min avro qazanırdı.

