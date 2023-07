Xəbər verdiyimiz kimi, iyulun 11-də Araz çayının İmişli rayonunun Şahverdili kəndi ərazisindən keçən hissəsində ata və oğul suda batıb.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən çayda çimərkən boğulan 33 yaşlı Əliyev Asifin və onun 4 yaşlı övladı Rəvanın fotolarını təqdim edir.

Qeyd edək ki, suda boğulan şəxslər Şahverdili kənd sakinləri olub.

