Bürclərə görə peşələr: Harada yaxşı qazanmaq olar?

Astroloqlar Bürcün hər bir əlamətinin özünü ən yaxşı şəkildə həyata keçirə biləcəyi sahə haqqında danışıblar. Burada həm öz ambisiyalarını həyata keçirəcək, həm də yaxşı qazanc əldə edəcəklər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən bürclər üçün ən yaxşı peşələri təqdim edir.

Qoç



Qoç çox aktiv insanlardır ki, daima axın içində olmaq lazımdır. Buna görə də onlar jurnalist, siyasətçi, reklamçı, kuryer və ya xilasedici peşəsi üçün ən uyğundur.

Buğa

Buğa yüksək qazanc dalınca getmir. Onlar üçün ən vacibi işin “keyfli” olmasıdır. Təbii ki, maaş da önəmlidir, amma ikinci yerdədir. Astroloqlar deyirlər ki, Buğa bürcü otel və restoran sənayesi, dizayn, reklam və pedaqogikaya uyğun olacaq.

Əkizlər

Əkizlər üçün işin yaradıcı potensialını reallaşdıra bilməsi vacibdir. Onlar fotoqrafiya, reklam, çiçəkçilik və elmi fəaliyyətlərdə ciddi zirvələrə və maliyyə rifahına nail ola bilərlər.

Xərçəng

Çox vaxt Xərçənglər bank işçiləri, bəzi qurumların administratorları, uşaq bağçası müəllimləri, tərbiyəçilər olurlar. Ulduzlar deyirlər ki, bu cür fəaliyyətlər potensial olaraq yaxşı gəlir gətirə bilər.

Şir

Aslanların rəhbərlik etmək istəməsinə baxmayaraq və hansı sahədə olursa-olsun, ulduzlar onlar üçün aşağıdakı peşələri seçdilər: həkim, aşpaz, jurnalist, yazıçı və ya hüquqşünas. Burada onlar karyera nərdivanını yüksəldə və insanlara əmr verə bilərlər.

Qız bürcü

Qızlar çox ünsiyyətcil insanlardır, buna görə də tərcüməçi, PR meneceri, reklam departamentinin rəhbəri və ya mətbuat katibi olmaqdan həzz alacaqlar. Bu işlərin hər hansı birində kifayət qədər yüksək əmək haqqı alacaqlar.

Tərəzi

Çoxlu pul qazanmaq üçün Tərəzilər əlləri ilə işləməlidirlər. Məsələn, heykəltəraş, memar, tikişçi və ya dülgər işi onlar üçün mükəmməldir.

Əqrəb

Əqrəblər çox ağıllı insanlardır, informasiya ilə işləmək lazımdır. Onlar tədqiqatçılar, hüquqşünaslar, səyahət agentləri və ya hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları ola bilərlər.

Oxatan

Oxatanlar anadan iş adamlarıdır. Yaxşı gəlir əldə etmək üçün onlar özlərini yaradıcılıqda reallaşdırmalıdırlar. Məsələn, tərcümə agentliyi, rəsm qalereyası, fotoqrafiya studiyası, əl istehsalı suvenir mağazası açın.

Oğlaq

Oğlaqlar astroloq, xəbər aparıcısı və ya idmançı kimi çox pul qazana bilər. Onlar həm də yaxşı bloggerlik edirlər.

Dolça

Dolçaların ünsiyyət bacarıqları onlara turizm, otel və restoran biznesi, PR və marketinq sahələrində böyük gələcəyə zəmanət verir.

Balıq

Erudisiyalı və yaxşı oxuyan Balıqlar müstəntiq, yoqa məşqçisi, sosioloq, astroloq və ya masaj terapevti kimi çalışaraq parlaq karyera qura biləcəklər.

