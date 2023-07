Xəbər verdiyimiz kimi, millət vəkili Madər Musayev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, deputat 75 yaşında dünyasını dəyişib.

Deputat Fəzail Ağamalı APA-ya açıqlamasında bildirib ki, Madər Musayev 15-20 gün reanimasiyada olub. Madər Musayev bu gün bir sıra daxili orqanlarının çatışmazlığından vəfat edib.

