DYP vatsap nömrəsi təqdim etdi - Görüntüləri bura yollayın

Yollarda təhlükəsizliyin təmin edilməsi, qəzaların qarşısının alınması və sürücü intizamının yüksəldilməsi məqsədilə Baş DYP İdarəsi yeni vatsap nömrəsi təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gündən vətəndaşlar yollarda qarşılaşdığı və qeydə aldığı yol hərəkəti qayda pozuntularına dair video və foto görüntülərini DYP-nin vatsap nömrəsini göndərə biləcəklər.



İdarədən bildirilib ki, yeniliyin edilməsində məqsəd yollarda təhlükəsizliyin təmin edilməsi, qəzaların qarşısının alınması və sürücü intizamının yüksəldilməsidir: “Vatsap nömrəmiz 050-8000-902-dir. Bu nömrə yalnız foto və video göndərilməsi üçün nəzərdə tutulub”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.