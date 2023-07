​"Arsenal" 122 milyonluq transferi bitirdi

“Vest Hem”in kapitanı Deklan Rays 122 milyon avroya Londonun “Arsenal” klubuna keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, kapitanın keçidi artıq baş tutub. Futbolçu özü də sosial şəbəkədə bu barədə paylaşım edib:

"İnanılmaz bir 10 ilin sona çatdığına inanmıram. “Vest Hem” həm meydanda, həm də meydandan kənar həyatımın böyük bir hissəsi olub. Vidalaşmaq heç vaxt asan deyil. Bu komandada, o cümlədən Praqadakı gecədə inanılmaz emosiyalar yaşadım. Həm də “Vest Hem”də mən bir insan, oyunçu və kapitan kimi böyüdüm. Komanda kapitanı olduğum ilk andan qürurdan başqa heç nə hiss etmədim".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.