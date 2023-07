Aktrisa Pərvin Abıyeva bacısı Nərminə avtomobil hədiyyə edib.

Metbuat.az "Axsam.az"a istinadən xəbər verir ki, sənətçi bacısına etdiyi sürprizin görüntülərini sosial şəbəkə hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb.

Pərvin "Sən mənə Allahın ən böyük hədiyyəsisən. Bu kiçik hədiyyə nədir ki..." deyə, paylaşımında yazıb.

Qeyd edək ki, bir neçə ay əvvəl Pərvin Abıyeva özünə dəyəri 650 min manata yaxın olan “Mercedes Galendewagen” markalı avtomobil alıb.

