Qeyri-neft-qaz sektorundan büdcə daxilolmaları 18 % artıb

Bu ilin I yarısında Azərbaycanın dövlət büdcəsinin qeyri-neft-qaz sektoru üzrə daxilolmaları 8 831,2 milyon manat təşkil edib ki, bu da proqnozdan 20,5 %, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə isə 18,4 % çoxdur.

Metbuat.az bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, hesabat dövründə büdcə daxilolmalarında qeyri-neft-qaz sektorunun payı 57 % təşkil edib.

Sektor üzrə daxilolmaların 58,8 %-i və yaxud 5 193,7 milyon manatı vergi daxilolmaları, 34,8 %-i və yaxud 3 075,5 milyon manatı gömrük rüsumları və idxala vergi daxilolmaları, 4,5 %-i və yaxud 393,9 milyon manatı büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar, 0,2 %-i və yaxud 16 milyon manatı dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar, 1,7 %-i və yaxud 152,1 milyon manatı isə sair gəlirlər olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.