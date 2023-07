Sabaha bürclər nə vəd verir? - Bu rəqəm uğur gətirəcək

Metbuat.az bizimyol.info-ya istinadən 17 iyul, 2023-cü il tarixi üçün ulduz falını təqdim edir:

Qoç

Evli Qoçlar bu gün həyat yoldaşınızla zaman keçirmək sizə zövq verəcək.

Avtomobillə səyahət sizi sakitləşdirəcək. Lakin Şir bürcü ilə səyahət edirsinizsə, planlarınız dəyişə bilər. Bu gün Şir bürcü ilə səyahət etməməyi tövsiyyə edirik.

Saturnun sizə enerji göndərməsi ilə siz bacı-qardaşlarınızla və ya ailənin kiçik üzvləri ilə vaxt keçirməyə ehtiyac duyacaqsınız.

Qoç bürcünün gündəlik pul ulduz falına görə, bəxtləri idarə edən planet Yupiter bu gün sizə yaxşı enerjilər göndərir. Nə etsəniz, çox şanslı olacaqsınız.

İşdə həyəcana ehtiyacınız olduğunu hiss edirsiniz.

Bu gün hansı seçimlərə sahib olduğunuzu yaxşı düşünün. Qoç bürcünün gündəlik qoroskopuna görə, bu gün şəkərli içkilər içməyin, sadəcə su və çay içsəniz, nə qədər enerjiniz olduğunu dərhal anlayacaqsınız!

Buğa

Buğalar müəmmaya qarşı dura bilmirlər. Ancaq qərarlarınızı təhrif etmədiyinizə əmin olun. Bu gün iş üçün səyahət yorucu ola bilər. Arada fasilə verin. Bu gün görmə qabiliyyətinizlə bağlı probleminiz ola bilər.

İşə başlayın və istənilən çətinliyin öhdəsindən gəlin. Çölə çıxın və aktiv olun. Həftəni bitirməyin ən yaxşı yolu budur. Bir az darıxdırıcı hiss edirsinizsə, ruhi baxımdan sağalmağınız üçün çalışın.

Əkizlər

Bu gün şəxsi həyatınız üçün addımlar atmağı məsləhət görürük. Vaxt ayırın, unutmayın ki, davamlı bir bağ zamanla qurulur. Eşq həyatınızda dəyişikliklər baş verərsə, qorxmayın, pozitiv düşünün və qarşınıza çıxan hər hansı bir problemin öhdəsindən gəlməyə çalışın.

Rəsmi səbəblərə görə səyahət edə bilərsiniz.

İş müsahibələri də məhsuldar və uğurlu olacaq. Bu gün maddi vəziyyətiniz yaxşılaşacaq.

İşdə bəzi çətin dövrlər geridə qaldıqca, kainat hər şeyi tarazlaşdırmağın bir yolunu tapacaq.

Pul baxımından daha yaxşı dövrlərə girəcəksiniz. Bu gün səhhətiniz və ya sadəcə ümumi rifahınız baxımından bəzi problemlər ortaya çıxsa belə, səbəblərə diqqət yetirərək onların öhdəsindən gələ bilərsiniz.

Bu gün, insanlara daha bağlı hiss edəcəksiniz. Bu gün hissləriniz daha da dərinləşəcək. Ruhani instinktləriniz yüksək olacaq. Bu gün özünüzü stressdən azad hiss edəcəksiniz.

Xərçəng

Xərçənglər, insanlar həm yumor duyğunuza, həm də zəkanıza qarşı aqressiv ola bilərlər.

Bu gün bir neçə kiçik mübahisəniz olacaq, lakin bunların hamısı səmimi söhbət həll oluna bilən şeylərdir. Bu gün sizə qəribə görünə biləcək adət-ənənələrlə qarşılaşa bilərsiniz. Səyahət zamanı açıq fikirli olun, lakin sosial məsafəni qoruyun.

Gündəlik pul ulduz falına görə, Yupiter çox da uğur gətirməyəcək.

Bu gün daşınmaz əmlaka və ya birjaya investisiya etmək üçün yaxşı gün deyil. Biznes sərvətinizdə maliyyə baxımından gözlənilməz miqdarda gəlir əldə edə bilərsiniz. Sistemdə bir səhv və ya kiminsə səhvini görə bilərsiniz. Səhv edən insanlara kömək edin. Gündəlik sağlamlıq ulduz falına görə, şəkərli içkilərin istehlakını azaltmağa çalışın. Bu gün sevdiklərinizlə vaxt keçirmək üçün əla gündür. Birlikdə çoxlu şəkil çəkdirməyi unutmayın.

Şir

Bu gün nə edirsinizsə edin, hazırkı tərəfdaşınızı keçmişinizlə müqayisə etməməyə çalışın. Bu qarşılaşdırma zərərli ola bilər. Keçmişi buraxın.

Subay Şirlər bu gün çılğın gün keçirə bilərlər. Səyahət etməyi sevsəniz də, bu gün uyğun vaxt deyil. Sabah daha yaxşı bir gün olacaq.

Bu gün mehriban olmağı unutmayın.

Nəyin daha vacib olduğuna siz qərar verin. Maliyyə baxımından yaxşısınız. Pəhrizinizdə olanlara diqqət yetirin. Bir şey mədənizi narahat edə bilər. Siz gələcək üçün çox narahat hiss edirsiniz.

Qız

Bu axşam görüşə gedəcəksinizsə, gözlərinizi yeni təcrübələrə açacaq biri ilə görüşməyə hazırlaşın. Nəhayət ki, öz arzularınızı yerinə yetirəcəksiniz. Təbiət qoynunda olmaqdan həzz ala bilərsiniz. Evinizin yaxınlığında gəzinti təşkil edin. Bu sizə rahatlıq gətirəcək.

Bədəninizə etinasızlıq edirsinizsə, bu həftə onu düzəltməyə çalışın. Nəzarət edə bilmədiyiniz şeylərə müsbət münasibət göstərməlisiniz. Bu asan olmayacaq, amma buna dəyər.

Tərəzi

Münasibətdə olmayan Tərəzilər gün ərzində özlərini bir qədər tənha hiss edəcəklər. Münasibətlərdə olan Tərəzilər uşaq sahibi olmağı düşünə bilər. Bu gün bu barədə danışmaq üçün yaxşı vaxt ola bilər. Səyahət üçün ideal gündür. Tərəzi bürcünün pul ulduz falına görə, bu gün şanslı nömrələriniz 45, 8, 2, 15, 21 və 6 olacaq. Daşınmaz əmlaka və ya birjaya investisiya etməyin.

Bu gün ofisdə vacib bir işin öhdəsindən gəlməyiniz ehtimalı yüksəkdir. Sağlamlıq ulduz falınıza görə, ən yaxşısı ət istehlakınızı azaltmaqdır. Səhhətinizə gəldikdə şikayət edəcək bir şeyiniz yoxdur. Bir müddətdir depressiya ilə mübarizə aparırsınızsa, bu gün emosional sağlamlığınız baxımından sizin üçün ən yaxşı gün ola bilər.

Əqrəb

Şəxsi həyatınızda Buğa bürcünə aludə ola bilərsiniz. Evli Əqrəblər isə partnyorları ilə yaxşı gün keçirməyəcəklər. Soyuq bir gün olacaq. Səyahət edərkən həmişə yanınızda bir xəritə olsun. Ən pisə hazır olun.

32 rəqəmi uğur gətriəcək.

Bu gün lotereya oynamaq istəyə bilərsiniz, çünki bu gün şanslı gününüz ola bilər.

Bu gün işinizdə çox diqqətli olmalısınız, çünki kimsə sizə qarşı təxribat törədə bilər.

Yemək və yaşayış tərzinizdə bəzi dəyişikliklər edin. Qazlı içkilərdən çəkinin. Özünüzə və ətrafınızdakılara qarşı dürüst olun.

Oxatan

Münasibətiniz varsa, birlikdə romantik səyahətə çıxmaq da yaxşı fikir ola bilər. Partnyorunuza çox yaxın hiss edəcəksiniz və yaxınlıq sizə yaxşılıq edəcək.

Xoşbəxt rəngləriniz çəhrayı və yaşıldır. Bu gün iş ulduz falınızda həmkarlarınız buraxdığınız və bildirmədiyiniz səhvi öyrənəcəklər. Siz təbiətcə problemləri həll etməkdə əlasınız, narahat olmayın.

Formada olmaq özünüzü daha yaxşı hiss etdirəcək. Mental olaraq əla iş görürsən.

Əgər asılılıq probleminiz varsa, dərhal psixiatra müraciət edin. Diqqətli ol.

Oğlaq

Bu gün romantik bir əhval-ruhiyyədəsiniz və münasibətlərdə kifayət qədər rahatsınız.

Partnyorunuzun qərar qəbul etməsinə və günün istiqamətini təyin etməsinə icazə verin.

Kino və fotoqrafiya sahəsində şanslısınız. Bu sahələr pulunuzun qənaətlə xərclənməsinə təsir edə bilər.

İşdə daha təvazökar, anlayışlı və daha az aqressiv olmaq insanları sizə məsləhət verməyə və dəstək verməyə daha çox həvəsli edəcək.

Siz bəzən ola biləcəyiniz qədər inadkar və müdafiəçi ola bilmirsiniz.

Özünüzü kifayət qədər yorğun hiss edə bilərsiniz və sağlamlığınızı və gücünüzü qorumaq üçün bu gün daha çox yatmağa ehtiyacınız olacaq.

Dolça

Bu gün ayrılığın hər ikiniz üçün daha yaxşı olacağını başa düşəcəksiniz. Çətin olacaq, amma ən yaxşısı budur. O sizin üçün doğru insan deyil. Səyahət etmək üçün ideal yerlər soyuq və sərin yerlər olardı. Pulunuza uyğun olaraq, bu gün birjaya sərmayə qoyduğunuzdan əmin olun. Bu gün şanslı nömrələriniz 78, 13, 22, 16 və 94 olacaq.

Bu gün işinizdə çoxlu yaradıcı və yenilikçi ideyalarınız olacaq.

Özünüzü yaxşı və sağlam hiss etsəniz belə, stress səbəbiylə bir qədər qarın ağrılarınız ola bilər.

Bəzən bir az depressiyaya düşürsən.

Balıq

Balıqlar bu gün əyləncəli gün keçirəcək. Biri ilə tanış olmaq mümkündür. 19, 44, 37 və 82-dir.

Yupiter sizə şans enerjisi göndərir. İş yerinizdə hər şeyin adi haldan daha rəvan getdiyini görəcəksiniz. Siz yüksəliş və ya artım gözləyirsiniz. Bunun üçün müəyyən vaxt var.

Qidalanmaya gəldikdə, xolesterol və ya şəkəri yüksək olan qidalarla həddi aşmayın. Yaxşı enerji və böyük imkanlar qarşınıza çıxacaq.

