Naxçıvan MR-da çörəyin qiyməti azaldılıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu gündən muxtar respublikanın pərakəndə satış məntəqələrində 300 qramlıq çörək 45 qəpiyə deyil, 40 qəpiyə satılır.

Çörəyin ucuzlaşması dünya bazarında taxılın ucuzlaşması ilə izah olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.