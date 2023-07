Bu gün aparıcı Çinarə Əliyevanın toyudur.

Metbuat.az "Axşam.az"a istinadən xəbər verir ki, o, estetik cərrah Ruslan Rəsulovla nikah masasına oturacaq.

Çinarə şəhər restoranlarından birində keçiriləcək məclisə şou-biznes nümayəndələrini dəvət edib.

Qeyd edək ki, cütlüyün nişanı bu ilin fevralında olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.