​Kapital Bank-ın dəstəyi ilə keçirilən olimpiadanın qalibləri təltif edildi

Xəbər verdiyimiz kimi, Kapital Bank sosial yönümlü fəaliyyətinə uyğun olaraq Elm və Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi Respublika Fənn Olimpiadalarının keçirilməsinə dəstək göstərib. Olimpiadalar Azərbaycan dili və ədəbiyyat, riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya, informatika, coğrafiya və tarix olmaqla 8 fənn üzrə keçirilir.



14 iyul 2023-cü il tarixində fənn olimpiadalarının respublika üzrə qaliblərinin mükafatlandırılması tədbiri keçirilib. Tədbirdə Elm və Təhsil naziri Emin Əmrullayev, Kapital Bank-ın Marketinq Ekspert Mərkəzinin lideri Günel Mavliyarova və digər rəsmi qonaqlar iştirak ediblər.

Mükafatlandırma mərasimində respublika fənn olimpiadalarında ən yüksək nəticə göstərmiş 9 qızıl medalçıya – “Birincilərin birincisi”nə, ümumilikdə olimpiada qaliblərinə diplom və mükafatlar təqdim olunub. Bildirilib ki, 8 fənn üzrə təşkil edilən olimpiadalarda 84 qızıl, 166 gümüş, 248 bürünc olmaqla ümumilikdə 498 medal qazanılıb. Qaliblər respublika üzrə 209 ümumi təhsil müəssisəsində təhsil alan şagirdlərdir.

