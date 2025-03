İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Əkrəm İmamoğlunun həbsindən sonra Saraçhanedəki etirazlar zamanı saxlanılan 206 nəfər həbs tələbi ilə Ədliyyəyə sövq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Sözçü" qəzeti məlumat dərc edib.

Xatırladaq ki, martın 19-dan başlayan etirazlarda 350-dən çox şəxs saxlanılıb.

