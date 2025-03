3 bürc çox hiyləgərdir - Təhlükəli ola bilirlər

Bəzi bürclər, öz zəka və strateji düşünmə bacarıqları ilə tanınır, lakin hər zaman bu xüsusiyyətlər yaxşı niyyətlə istifadə olunmur. 3 bürc hiyləgərlik və manipulyativ xüsusiyyətləri ilə seçilir.

Metbuat.az ən hiyləgər 3 bürcü təqdim edir:

Əqrəb

Əqrəblər, astroloji dünyada ən hiyləgər bürc kimi tanınır. Onların sirlərə və gizli strategiyalara bağlı böyük bir maraqları var. Hiyləgərliyin zirvəsinə çıxmış Əqrəblər digər insanları manipulyasiya etməkdə və arxada gizli planlar qurmaqda çox bacarıqlıdırlar.

Əqrəb heç vaxt hisslərini asanlıqla göstərməz və başqalarının zəif tərəflərini yaxşı bilirlər. Bu xüsusiyyətləri onları çox təhlükəli edir. Öz məqsədlərinə çatmaq üçün hər cür hiylədən istifadə edə bilərlər.

Oğlaq

Oğlaqlar məqsəd yönümlü və ambisiyalı insanlardır. Onlar üçün uğur və güc çox vacibdir və bunun üçün hər cür üsuldan istifadə etməyə hazırdırlar. Bu bürcün nümayəndələri çox soyuqqanlı və hesablıdırlar, bu da onları çox bəzən hiyləgər edə bilər.

Bəzən öz məqsədlərinə çatmaq üçün başqalarının zəif tərəflərindən istifadə edirlər.

Xərçəng

Xərçənglərin hiyləgərliyi onların qoruma instinktlərindən irəli gəlir. Onlar hər zaman özlərini və ya yaxınlarını qorumağa çalışırlar. Belə olduqda bəzi hiyləgərliklərə əl ata bilirlər.

