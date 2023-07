UNEC-in rektoru Ədalət Muradov universitetdə işçilərin orta aylıq əməkhaqqlarını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, pedaqoji heyət üzrə əməkhaqqı 1486 manat, bütövlükdə universitet üzrə isə 1296 manat təşkil edir.

"Pedaqoji heyət üzrə minimum əməkhaqqı 1000 manatdır", - deyə o qeyd edib.

