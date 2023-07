Taxıl sazişi ilə bağlı razılaşmalar faktiki olaraq dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Onun sözlərinə görə, sazişin Rusiya ilə bağlı hissəsi həyata keçirilən zaman Moskva dərhal taxıl sazişinə qayıdacaq.

Qeyd edək ki, Rəcəb Tayyip Ərdoğan və Vladimir Putin avqust ayında görüşəcəklər. Liderlərin taxıl sazişini müzakirə edəcəyi gözlənilir.

