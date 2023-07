“Taxıl sazişi” ətrafında yaranmış vəziyyət fonunda Türkiyə valyutası tarixi minimumu yeniləyib və 1 dollar üçün 26,31 lirə təşkil edib.

Bu barədə Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir.

Xatırladaq ki, bu gün Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin sözçüsü Dmitri Peskov "Taxıl sazişi"nin müddətinin başa çatdığını və sənədin vaxtının uzadılmadığını deyib.

