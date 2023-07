Ailəsini daha çox dağıdan üç bürc - Astroloqlar AÇIQLADI

Boşanma insanın həyatındakı ən ağrılı hadisələrdən biridir. Hansı cütlüklərin sonsuza qədər xoşbəxt yaşayacağını və hansının boşanacağını təxmin etmək demək olar ki, mümkün deyil.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla belə, astroloqlar ən çox boşanan bürclərin adlarını qeyd ediblər.

Qız bürcü

Bu işarənin nümayəndələri çox vaxt münasibətləri öz əlləri ilə məhv edirlər. Məsələ burasındadır ki, Qız bürcləri həyatları boyu başlarında ailə idealı yaradırlar.

Cütlükdə kimin müəyyən məsuliyyət daşıdığını, hansı yerlərdə birgə tətilə çıxacaqlarını, nə vaxt uşaq sahibi olmağın dəyərli olduğunu ən xırda təfərrüatlarına qədər düşünürlər. Bürcün nümayəndələri ailə həyatı onların ideal ideyalarına zidd getdikdə nədənsə üzülmürlər.

Oxatan

Bu bürc altında doğulan insanlar çox impulsivdirlər, aqressivlik nümayiş etdirə və hərarətlə çox danışa bilirlər. Ancaq üzr istəmək üçün kifayət qədər ruhları yoxdur və Oxatanlar çox qürurludurlar.

Təcavüz vəziyyətində, onlar tez-tez boşanmaq istədiklərini bəyan edə, baxmayaraq ki, zaman keçdikcə tələsik qərarlarına görə peşman ola bilərlər.

Xərçəng

Bürcün nümayəndələri çox emosionaldırlar və eyni emosiya partlayışları ailə həyatına təsir göstərir. Xərçənglər rahatlığı, istiliyi, qayğı və incəliyi sevirlər. Yalnız bir yerdə onlara bunu verməsəniz, dərhal bir çox mənfilik alacaqsınız.

Xərçənglərə ara verə bilməyəcəksiniz, çünki onlar dərhal böyük kin saxlayacaqlar. Nəticədə, hətta münasibətləri kəsə və daha yaxşısını axtarmağa başlaya bilərlər.

