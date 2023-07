Rusiya Krım körpüsünün partladılmasına cavab verəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Krım körpüsünün partlarılması ilə bağlı keçirdiyi müşavirədə bildirib.

"Əlbəttə ki, Rusiyadan cavab olacaq. Müdafiə Nazirliyi müvafiq təkliflər hazırlayır”, - deyə Putin bildirib.

