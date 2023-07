Avropada təbii qazın birja qiymətləri ticarətin açılmasından sonra 0,7 % düşərək 1 000 kubmetr üçün təxminən 311 ABŞ dolları təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropanın ən likvid habı olan TTF-də (Niderland) təbii qazın avqust fyuçerslərinin qiyməti günə 316,5 ABŞ dolları ilə (+1 %) başlasa da, sonradan 311,2 ABŞ dollarına düşüb.

Kotirovkaların dinamikası əvvəlki ticarət günü qeydə alınmış hesablaşma qiymətinə (1000 kubmetr üçün 313,5 ABŞ dolları) əsasən hesablanır.

