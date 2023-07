“Bavariya” mövsümöncəsi yoldaşlıq görüşündə “Rottach-Egern” klubu ilə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Alman nəhəngi mübarizədə 27-0 hesabı ilə qalib gəlib. Dostluq maçında hesabın belə fərqli olması sosial mediada müzakirə edilib.

Qeyd edək ki, “Bavariya” 2018-ci ildə “Rottach”la qarşılaşdığı matçda 20-2 hesabı ilə qalib gəlib, 2019-cu ildə isə meydanı 23-0 hesabı ilə tərk edib.

