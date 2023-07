Milli Məclisin Kamboca ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Ramin Məmmədov iyulun 20-də Kamboca Krallığının Pnompen səhərinə səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən verilən məlumata görə, millət vəkili səfər çərçivəsində burada iyulun 23-də keçiriləcək parlament seçkilərinə hazırlıqla tanış olacaq və seçki günü məntəqələrdə prosesinin gedişini, vətəndaşların fəallığını izləyəcək.

Səfər iyulun 25-də başa çatacaq.

