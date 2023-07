Xəbər verildiyi kimi, Azərbaycan ərazilərinə qanunsuz səfər etmiş 58 əcnəbi jurnalistin adı XİN-in “qara siyahı”sından çıxarılıb.

Metbuat.az adları “qara siyahı”dan çıxarılan əcnəbi jurnalistlərin siyahısını təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.