16 yaşlı yeniyetmə Tural Məmmədov Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Pirşağı qəsəbəsində nəzarətsiz ərazidə dənizə girdiyi üçün anasının gözü önündə batıb.

Yeniyetmənin ailəsi dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) “112” qaynar telefon xəttinə məlumat verib. Axşam saatlarından axtarışlara başlanılıb.

Yeniyetmənin meyiti tapılaraq dənizdən çıxarılıb və aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.