İyulun 17-də 15 günlük körpəsini zibil qutusuna atan Səbinə Qasımova ilə bağlı ətraflı məlumat əldə edilib.

Paytaxtın Hövsan qəsəbəsindəki ünvanda S.Qasımovanın keçmiş qayınatası və qayınanası yaşayır. Onlar əvvəlcə S.Qasımovanın onların gəlini olduğunu inkar ediblər.

Lakin söhbət əsnasında S.Qasımovanın onlara 11 il gəlinlik etdiyini, bu izdivacdan bir oğul nəvələrinin olduğunu etiraf ediblər.

Daha ətraflı videomaterialda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.