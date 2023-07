Bakının Qaçaq Nəbi küçəsi təmir olunur - VİDEO

Bakının Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsinin Qaçaq Nəbi küçəsində təmir işləri aparılır.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən (AAYDA) bildirilib.

Məlumata görə, küçənin uzunluğu 520 metr, eni isə ortalama 6 metrdir. Yenidənqurma işləri çərçivəsində küçəboyu zəruri olan yerlərdə yararsız qrunt qazılaraq çıxarılıb, əks-dolğu işləri icra olunub, yol əsasının salınması işləri aparılıb. Hazırda yeni asfalt-beton örtüyünün döşənməsi işləri son mərhələdə olmaqla davam edir.

