"Qarabağ"ı növbəti mərhələdə bu rəqiblər gözləyir

İyulun 24-də Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsinin püşkatma mərasimi keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ikinci təsnifat mərhələsində Polşanın “Rakuv” klubu ilə qarşılaşacaq “Qarabağ” səpələnmişlər səbətində yer alacaq.

Ağdam klubu 3-cü mərhələyə keçərsə, aşağıda 4 cütün qalibindən bir ilə üz-üzə gələcək.

Çempionlar Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsinin cütləri

“Luduqorets” (Bolqarıstan) – “Olimpiya” (Sloveniya)

“Şerif” (Moldova) – “Makkabi” (Hayfa, İsrail)

“Aris” (Kipr) – BATE (Belarus)

“Kİ Klaksvik” (Farer adaları) – “Heken” (İsveç).

Əgər Qurban Qurbanovun komandası ikinci mərhələdə uduzarsa, o zaman mübarizəni Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində davam etdirəcək. Orda isə ağdamlıları bu cütlərin məğlublarından biri gözləyir:

“Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya) – “Astana” (Qazaxıstan)

“Breydablik” (İslandiya) – “Kopenhagen” (Danimarka)

“Jalgiris” (Litva) – “Qalatasaray” (Türkiyə)

“Slovan” (Slovakiya) – “Zrinski” (Bosniya və Herseqovina)

“Molde” (Norveç) – XİK (Finlandiya)

