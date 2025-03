“Qalatasaray”ın argentinalı hücumçusu Mauro İkardi ilə keçmiş həyat yoldaşı Vanda Nara arasında mübahisə yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.

Belə ki, məhkəmə zamanı İkardi qızını görmək icazəsi alıb, Vanda nara buna etiraz edib.

