Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan sülh müqaviləsinin mətni üzrə danışıqların yekununu İran prezidenti Məsud Pezeşkianı məlumatlandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistan hökumətinin məlumatına görə, tərəflər regional və Ermənistan-İran ikitərəfli münasibətləri ilə bağlı digər məsələləri də müzakirə ediblər.

Qeyd edək ki, bundan öncə Nikol Paşinyan Vladimir Putini sülh sazişinin mətni üzrə danışıqların yekununu barədə məlumatlandırmışdı.

