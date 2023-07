Sosial şəbəkələrdə paylaşımları ilə tez -tez tənqid edilən Ermənistan Baş nazirinin həyat yoldaşı Anna Hakopyan bu dəfə yenə biabır olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o feysbuk hesabında tərəvəzlərin fotosunu paylaşaraq "nahar üçün tərəvəzlər topladım" başlığı ilə paylaşım edib.

İzləyicilər isə onu tənqid edib, vətəndaşlarla maraqlanmadıqlarını qeyd ediblər.

