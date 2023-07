Bu insanların ölüm riski digərlərindən yüksəkdir

Harbin Universitetinin mütəxəssisləri tərəfindən son 20 ildə 20 fərqli ölkədəaparılan araşdırmanın nəticələri "Nature Human Behavior" dərgisində yayımlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, araşdırmanın nəticələrinə görə, yalnızlıq və asosiallıq ölüm riskinə və xəstəliklərə yol açır. İnsan xarakteri etibarilə sosial bir canlı olduğu üçün sosial münasibətlər ona yaxşı təsir.

Ölüm riski yalnız olan insanlarda 14% daha yüksək olur. Həmçinin asosial insanların xərçəngə yoluxma riski digərlərindən 9% daha çoxdur.

