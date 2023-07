Vətən müharibəsi qazisi ABŞ-dəki universitetə qəbul oldu

“2022-2026 Dövlət Proqramı”na ilkin siyahı üzrə qəbul olunan 134 nəfər gənclər arasında Vətən müharibəsinin qazisi Cavid Əliyev də yer alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Elm və Təhsil Nazirliyinin (ETN) İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Cəsarət Valehov sosial media hesabında paylaşım edib.

O bildirib ki, Cavid Vətən müharibəsi zamanı Füzuli, Cəbrayıl və Xocavənd istiqamətlərində döyüşüb.

“Cavid ABŞ-nin Minnesota Universitetinin Supply Chain Management (Təchizat zəncirinin idarəolunması) ixtisasına magistratura səviyyəsinə qəbul olunub.

O, həm də 2007-2015-ci illər Dövlət Proqramı çərçivəsində Koreyanın KAİST Universitetində "Electrical Engineering" (Elekrtik mühəndisliyi) və "Technology Management" (Texnologiya menecmenti) ixtisasları üzrə iki magistratura bitirib”, - deyə Elm və Təhsil Nazirliyi rəsmisi qeyd edib.

