Səudiyyə Ərəbistanı klubları Türkiyənin "Qalatasaray" klubunun iki oyunçusu üçün 50 milyon avro təklif ediblər.



Metbuat.az "Fanatik"ə istinadən xəbər verir ki, bu futbolçulardan biri Nikolo Zaniolodır. Ərəb liqasının 4 komandası onun keçidi üçün 35 milyon avrodan keçməyə hazırdır. Lakin italyan oyunçu komandadan ayrılmaq istəmir.

Ərəblərin maraqlandığı digər futbolçu isə Olimpiu Morutandır. Morutan üçün 15 milyon avroluq təklif verilib. Transferin reallaşma ehtimalının yüksək olduğu bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.