Sosial mediada evlilik təklifi ilə bağlı yayılan görüntülər maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə bildirilir ki, bəy üzük və buket formasında düzəldilmiş əskinazlarla xanıma evlilik təklif edəcək. Üzüyün və buketin düzəldilməsi üçün 10 min dollardan istifadə edildiyi irəli sürülüb. Görüntülər sosial mediada müzakirələrə səbəb olub.

