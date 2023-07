Qəbələdə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, saat 21.20 radələrində yüngül silkələnmə hiss olunub.

Zəlzələnin maqnitudası 3.2 olub.



