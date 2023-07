Bakıda növbəti ümumşəhər iməcliyi keçirilib - FOTO

Bakıda təmizlik işlərinin görülməsi, prospekt, küçə, həyət və məhəllələrin daha da gözəlləşdirilməsi məqsədi ilə təmizlik və abadlıqla bağlı növbəti ümumşəhər iməcliyi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qurumlarının əməkdaşlarının iştirakı ilə səhər saatlarından başlanan iməclik paytaxtın bütün rayonlarını əhatə edib.

İməclik zamanı Bakının kommunal xidmətləri tərəfindən şəhərdə prospekt və küçələrin, səki kənarlarının və işıq dirəklərinin, yol kənarındakı məhəccərlərin, bir sıra binaların fasadlarının, park və istirahət yerlərində oturacaqların təbiətə ziyanı olmayan vasitələrlə yuyulması həyata keçirilib.

Kommunal xidmətlərinin texnikası əsas küçə və prospektlərin yuyucu maddələrlə yuyulmasını aparıb, əməkdaşlar tərəfindən balansda olan yaşayış binalarında, həyət və yaşayış məhəllələrində, məişət tullantılarının atıldığı konteyner meydançalarının ətrafında əlavə təmizlik işləri görülüb.

Bakı Şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyi əməkdaşları tərəfindən əsas magistral yol və prospektlərin kənarlarındakı ağacların dibi yumşaldılıb, həmişəyaşıl ağaclar yuyulub. Eyni zamanda, şəhər ərazisində Abşeron iqliminə uyğun əkilən yeni ağac, kol və güllərə, yaşıllıq zolaqları və parklarda qazon örtüyünə qulluq göstərilib.

İməclikdə həm də prospekt və küçələr boyunca yerləşən ictimai iaşə, ticarət və digər obyektlərin vitrinləri, köşklər və avtobus dayanacaqları yuyulub, ətrafı təmizlənib. Təmizlik işlərində obyektlərin əməkdaşları da fəallıq göstəriblər.

