Fatih Terimdən "Qalatasaray" açıqlaması

Səudiyyə Ərəbistanının "Əl Şabab" komandasını çalışdıran Fatih Terim Türkiyə Super Liqasında çempionluq mübarizəsi və əcnəbi hakim müzakirələri ilə bağlı diqqət çəkən açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, "Qalatasaray”ın çempion olmaq üçün güclü heyət formalaşdırıb. O, çempionluq və 5-ci ulduzu almağın "Qalatasaray"ın haqqı olduğunu ifadə edib. Fatih Terim Türkiyədə əcnəbi hakimlərin oyunlara təyin edilməsi ilə bağlı da danışıb.

Məşqçi bildirib ki, əcnəbi hakimlərin oyunlara dəvət alması, türk hakimlərinin fəaliyyətinə uğursuz təsir göstərə bilər.

