​"Barselona"nın ulduzu həyat yoldaşının xəyanətini tutdu

"Barselona"nın qapıçısı Mark Andre Ter Ştegen həyat yoldaşı Daniela Yehlendən ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb Yehlenin ona məşqçisi ilə ona xəyanət etməsidir. İspaniya mətbuatının xəbərinə görə, təcrübəli qolkiper evini tərk edib və Barselonada oteldə yaşayır. İki övladı olan cütlüyün boşandığı qeyd edilib. Lakin boşanmanın təfərrüatları ilə bağlı rəsmi açıqlama verilməyib. Xəyanətin təfərrüatları barədə məlumat dərc edilməyib.

Qeyd edək ki, Mark Andre Ter Ştegen Daniela Yehlen ilə 8 ildir ailəli idi.

