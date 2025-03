Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamşaçılar Teatrının aktrisası, Əməkdar artist Kəmalə Müzəffər qızı Hüseynova təltif olunub.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə teatrdan məlumat verilib.

Sənətçi Teatr Xadimlər İttifaqının "Sənətkar" medalına layiq görülüb.

